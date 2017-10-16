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Експерт: Україна, рано чи пізно, повернеться в Донбас, однак не ті молоді люди, які з нього виїхали

Експерт: Україна, рано чи пізно, повернеться в Донбас, однак не ті молоді люди, які з нього виїхали
В інтерв'ю журналістам одного з інтернет-видань Семен Глузман, який є громадським діячем та головою асоціації психіатрів України, заявив, що окуповані території Донбасу повернуться, рано чи пізно, під контроль Києва, чого не скажеш про молодих людей, які звідти виїхали та влаштувалася в Києві або інших містах. Про це інформує replyua.net.

«Росія стає біднішою, вона має все менше можливостей для утримання цих територій, та й Путін, зрештою, не вічний. І він своїми діями сприяв перекриття кисню низці впливових росіян, які викрали мільярди, доступ до яких з день за днем стає складнішим, беручи до уваги враховуючи санкції. Для них є нормою інший рівень особистої свободи, де їм, зрештою, тепер відпочивати? На Байкалі?», – з іронією заявив Глузман. Разом з цим, правозахисник переконаний, що Донбас повинен зробити власний вибір.

«Часом мені спадає крамольна думка... Мої друзі в таборі вели боротьбу за незалежність України, і одного разу цей день настав – не тому, що ми сиділи за це в таборах. Якщо Донбас насправді хоче жити інакше, якщо це його вибір, а не вказівка зовні, то з етичної точки зору чому б не замислитися про ідею незалежності для цих людей», – каже Глузман.
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