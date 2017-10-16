У Transparency International визначили найбільш корумпований орган в Україні



Державна фіскальна служба є найбільш корумпованим органом України. Як



«На моє переконання, Фіскальна служба і митниця – це найбільш корумповані органи, з огляду на бізнес. Бізнес - це ресурси і, таким чином, можливість впливати на позицію. На показник корупції більше за інших впливають суди. Зі 176 країн ми на 131 місці в рейтингу сприйняття корупції. Ми повинні суттєво змінити відносини суспільства, держави і бізнесу. Я вважаю, що ми маємо всі шанси для того, аби продемонструвати, що ми ведемо ефективну боротьбу з корупцією», - сказав Юрчишин. Також експерт підкреслив, що чотири роки тому перше місце за показниками корупції належало Державній автомобільній інспекції, а нині патрульна поліція стала майже лідером з довіри у громадян.



Варто нагадати, що Transparency International оприлюднила рейтинг прозорості ста українських приватних та державних компаній за результатами аналітичного дослідження, у відповідності до якого далекими від стандартів прозорості в Україні виявилися 62% відомих компаній.

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Державна фіскальна служба є найбільш корумпованим органом України. Як інформує replyua.net , така думка була оприлюднена виконавчим директором міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні Ярославом Юрчишиним в інтерв'ю Українським новинам.«На моє переконання, Фіскальна служба і митниця – це найбільш корумповані органи, з огляду на бізнес. Бізнес - це ресурси і, таким чином, можливість впливати на позицію. На показник корупції більше за інших впливають суди. Зі 176 країн ми на 131 місці в рейтингу сприйняття корупції. Ми повинні суттєво змінити відносини суспільства, держави і бізнесу. Я вважаю, що ми маємо всі шанси для того, аби продемонструвати, що ми ведемо ефективну боротьбу з корупцією», - сказав Юрчишин. Також експерт підкреслив, що чотири роки тому перше місце за показниками корупції належало Державній автомобільній інспекції, а нині патрульна поліція стала майже лідером з довіри у громадян.Варто нагадати, що Transparency International оприлюднила рейтинг прозорості ста українських приватних та державних компаній за результатами аналітичного дослідження, у відповідності до якого далекими від стандартів прозорості в Україні виявилися 62% відомих компаній.