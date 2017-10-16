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У Мінприроди повідомили про неготовність України до роздільного збору сміття

У Мінприроди повідомили про неготовність України до роздільного збору сміття
Глава Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив про те, що в Україні на сьогоднішній день немає готовності до роздільного збору сміття, проте це не є підставою для того, щоб це питання було відкладено на рік чи два, інформує replyua.net. Високопосадовець зауважив, що в Україні на сьогоднішній день немає елементарних речей для запровадження сортування твердих побутових відходів.

«Хоча б через те, що для такого сортування у нас відсутні контейнери. У тому числі, лише в Одесі їх потрібно близько 50 тисяч», - наголосив Семерак, підкресливши, що нова модель поводження з твердими побутовими відходами буде передбачати збільшення зборів за утилізацію сміття. «Українці не готові до значного збільшення зборів, але його неможливо уникнути», - пояснив міністр.

Даючи власну оцінку можливості запровадження моделі роздільного збору ТПВ наступного року, він зазначив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачається можливість перенесення на один рік терміну заборони захоронення відходів в Україні. Проте Остап Семерак наголосив, що у його міністерстві не підтримують такого перенесення.
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