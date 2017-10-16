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Через потужний антициклон в Україні передбачається різка зміна погоди

Через потужний антициклон в Україні передбачається різка зміна погоди
Відсьогодні, 16 жовтня, через дію активного антициклону, в Україні суттєво зміниться погода. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко. За її словами, вже сьогодні, а ще більше завтра, територія України потрапляє в зону дії потужного антициклону, який охоплює переважну частину Європи та створює умови для сонячної погоди без опадів. «Поки що - західний і північно-західний вітер, але поступово він зміниться на південно-західний. Таким чином, теплі повітряні потоки також будуть приходити з такими вітрилами. Також свою справу зробить сонце», - написала синоптик.

Діденко також підкреслила, що у вівторок, 17 жовтня, в західних областях України та на півдні очікується + 18 + 23 градуси.

«Холодно буде на заході та півночі, у вівторок вдень + 10 + 15 градусів. Щодо центральної частини, то там хоч розірвись між красивими і розумними: Вінницька область, Кропивницький, Черкаси - теплі, + 17 + 20 градусів, а Полтава і Дніпро ще побудуть свіженькими, + 10 + 14 градусів», - розповіла синоптик. Завтра та до кінця робочого тижня мешканців столиці також порадує тепла без опадів погода.
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