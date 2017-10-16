В воскресенье, 15 октября, в Украине официально начался отопительный сезон 2017/18, и власти страны заявили о том, что все готово к прохождению сезона.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Кабинета министра, тепло начнут подавать во все объекты, но только после снижения температуры. «Согласно календарному плану, 15 октября в Украине начинается отопительный сезон. Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток», - говорится в заявлении Кабмина.
В Кабинете министров заверили, что прохождение отопительного сезона будет без каких-либо сбоев. Напомним, что ранее стало известно почти о максимальной наполненности газохранилищ Украины. По состоянию на середину октября, в хранилища было закачано более 16 миллиардов кубометров газа, и таких объемов вполне достаточно для прохождения отопительного сезона.