Жебривский: «На Донбассе сбежал подрядчиком с миллионом гривен, предназначавшихся для ремонта школы»

Один из подрядчиков должен был отремонтировать школу в Донецкой области, селе Никольском, однако он сразу сбежал после того, как получил на эти цели один миллион гривен.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Общественное ТВ Донбасса, об этом рассказал Павел Жебривский, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. «На сегодняшний день огромная проблема с проектировщиками, со строителями... Вот, например, Никольская школа. Натуральный негодяй, который дал самую низкую цену в системе ProZorro, выиграл… Ему дали миллион гривен предоплаты, он смылся», - заявил Жебривский.
По его словам, по факту кражи уже возбуждено уголовное дело, и поиском злоумышленника занимаются правоохранительные органы, однако новый тендер, скорее всего, не проведут, пока все вопросы не будут соглашены. Напомним, что в начале прошлого года Петром Порошенко был подписан закон о публичных закупках, предусматривавший введение электронной системы.