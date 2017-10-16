Данилюк розповів про прогрес з МВФ щодо вартості газу

Під час прес-конференції у Вашингтоні глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що Києву під час переговорів з Міжнародним валютним фондом вдалося досягнути певного прогресу щодо ціни на газ, у зв’язку з чим є сподівання, що до кінця поточного року Україні все ж буде надано черговий транш кредиту, передає replyua.net. «З нашого боку є очікування, що МВФ нам надасть транш до кінця цього року», - наголосив Данилюк та зазначив, що вдалося досягнути прогресу під час переговорів відносно вартості блакитного палива.
«Наразі ми ще не досягли остаточної угоди, однак ми просунулися, зафіксували певні принципи. Переговорний процес триває», - додав Данилюк.
Говорячи про вірогідність ризиків для української економіки у разі неотримання траншу МВФ до кінця року, міністр фінансів висловив тверде переконання, що кошти буде отримано. «Ситуація у даний час не така, коли щось змінюється протягом кількох місяців. Найважливіше питання полягає в ухваленні закону про приватизацію, знайденні справедливої формули на газ. Після виконання цього пункту, я думаю, що питання відносно траншу буде суто технічним», - переконаний Данилюк.