К отопительному сезону готовы: стало известно о максимальных запасах в газохранилищах

Газохранилища Украины практически полностью заполнены, и по показателям середины октября можно с уверенностью говорить о том, что начавшийся отопительный сезон точено пройдет без каких-либо проблем.
Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такие данные предоставляют операторы газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз». Отмечается, что заполняемость хранилищ достигла максимума. «Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 14 октября составили 16 миллиардов 771 миллиона кубометров», - отметили в компании. Ранее Игорь Насалик, министр энергетики, заявил о том, что к 1 октября в газохранилища удастся закачать ровно 17 миллиардов кубометров топлива, чтобы бесперебойно пройти новый отопительный сезон.
Во время подготовки к прошлому отопительному сезону руководство «Нафтогаза Украины» уверяло, что 14,5 миллиарда кубометров будет вполне достаточно. По итогам сезона в хранилищах оставалось более 8 миллиардов кубометров.