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Журналист: Земан – обычный негодяй. Нужно предложить ему продать Прагу России

Журналист: Земан – обычный негодяй. Нужно предложить ему продать Прагу России
В интервью «112.ua» журналист Дмитрий Гордон заявил, что гражданам Украины не стоит особого внимания обращать на заявление о Крыме, озвученное на прошлой неделе президентом Чехии Милошем Земаном, однако реакция официального Киева на это должна быть жесткой и недвусмысленной, передает replyua.net.

По убеждению Гордона, территориальная целостность страны, ее суверенитет, независимость и язык – это святые вещи, поэтому каждого, кто решит посягать на эти четыре вещи, которые являются составляющей государства, можно относить к категории врагов Украины, без оглядки на то, где он проживает. «Я считаю, что Киев должен со всей жесткостью и недвусмысленностью реагировать на любые заявления, которые касаются советов, как продать наши территории. Пусть идут и продают свои», – сказал Гордон.

«Мы должны защищать наши интересы, интересы Украины, и совершенно неважно, говорит ли это Земан или кто-то другой. Таких людей нужно ставить на место. Как? Называть негодяев негодяями и заявить: «Нет, так с нами не пройдет. Нам не нужно рассказывать, покупать Крым или нет. Рассказывайте про свои земли! Если хотите – продайте Прагу», – сказал журналист.
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