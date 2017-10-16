Украина подала в ВТО еще один иск против России

Украинская сторона обратилась в суд с третьим иском против Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с ограничением импорта товаров, произведенных в Украине. Как передает replyua.net, соответствующая информация была распространена пресс-службой Минэкономразвития и торговли Украины (МЭРТ). В том числе, известно, что с 2013 по 2015 годы со стороны России были введены меры, направленные на ограничение импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины. В результате этого экспорт подобной продукции в РФ фактически прекратился.
В том числе, экспорт соков снизился с 72 млн. в 2013долларов до всего 400 тыс. за первое полугодие 2017 года, пива - с почти 400 тыс. долларов в 2013 до 0,4 тыс. долларов в 2015 году, кондитерской продукции - с 482 млн. долларов 2013 году до 663,7 тыс. долларов в первом полугодии 2017 года, обоев - с 201 млн. долларов в 2014 до 66 млн. долларов в 2015 и 26,6 млн. долларов - за первое полугодие 2017 года.
«13 октября Украина обратилась с требованием провести консультации с РФ по поводу ограничительных мер относительно импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев», - говорится в заявлении министерства.