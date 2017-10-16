В Чернобыльской зоне задержаны сталкеры

Сразу три группы сталкеров были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Чернобыльской зоне отчуждения, при этом двое задержанных оказались гражданами России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Управления превентивной деятельности ГУ ЧП в Киевской области, трое человек удалось задержать в непосредственной близости от города Припять, еще четверо нарушителей задержали в районе стражи Терехи, третья группа задержана правоохранителями недалеко от села Залесье. Среди пятерых двое - граждане России: 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга. Задержанных доставили в местное отделение полиции и составили в отношении них административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в зонах, которые подвергались радиоактивному загрязнению.
Всем нарушителям предъявлены обвинения, на них будут наложены штрафы в размере до тридцати необлагаемых минимумов доходов в Украине. Напомним, что ранее в Киевской области были задержаны граждане Беларуси, которые также пытались попасть в Чернобыльскую зону.