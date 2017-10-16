Суд принял решение об аресте 32 миллионов гривен Дмитрия Табачника

Суд арестовал счета бывшего главы Министерства образования Украины Дмитрия Табачника, общая сумма которых превышает 32 миллиона гривен. Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, об этом идет речь в информации пресс-службы Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что на заграничные счета Табачника арест не налагали. В настоящее время известно, что ГПУ, начиная с 9 сентября 2015 года, проводит досудебное расследование в уголовном производстве, где Табачник имеет статус подозреваемого. Впрочем, пока что следствия было приостановлено в связи с его розыском.
Как уже сообщалось, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник был объявлен в розыск летом 2015 года. Правоохранители отмечают, что его разыскивают по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что речь идет о деятельности Табачника на должности министра образования. Его обвиняют в махинациях, связанных с закупкой учебников по завышенным ценам, а также с имуществом Министерства образования.