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Гриневич: «Вокруг закона об образовании распространилось слишком много мифов»

Гриневич: «Вокруг закона об образовании распространилось слишком много мифов»
Лилия Гриневич, министр науки и образования, дала большое интервью ТСН и рассказала обо всех нюансах закона об образовании, подчеркнув, что вокруг него было создано много мифов, информирует replyua.net.

«Прежде всего, вокруг того закона много мифов, которые, кстати, созданы за рубежом, а не внутри Украины. Например, что все обучение, без исключения, будет вестись только на украинском языке. Мы вполне понимаем, что дети с венгерского, румынского меньшинств, которые вообще принадлежат к другой языковой группе, не могут в 5 классе овладеть всеми предметами на украинском языке. Поэтому на самом деле будет осуществляться обучение и на украинском какой-то части предметов, и на румынском, венгерском или другом языке национального меньшинства стран ЕС», - подчеркнула министр. По ее словам, Украина собирается выходить на ту модель, которая сегодня работает в прибалтийских государствах – дети начинают учиться с государственного языка, со временем доля предметов на государственном языке только увеличивается.

Гриневич подчеркнула, что в Прибалтике предметов на государственном языке не больше 25 процентов, и это в начальной школе, но потом цифра увеличивается до 60 процентов. По словам Гриневич, будут учитываться конкретные школы – их специфика и т.д., и власти будут внимательно относиться к системе обучения.
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