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Дипломат: за все время независимости существовало три Украины

Дипломат: за все время независимости существовало три Украины
После того, как свое истинное лицо показали поляки, осквернив могилы наших национальных героев, после того, как венгры, румыны фактически объединились в поддержке сепаратизма в Украине стало очевидным, что за года независимости существовало три Украины, а не одна. Потому что в разные годы политика нашего государства кардинально отличалась и привела к катастрофическим последствиям. Как передает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» рассказал дипломат Юрий Щербак.

По его словам, Украина №1 – это после провозглашения независимости и до 2010 года – это была Украинская Советская Социалистическая Республика, которая только на словах была независимой Украиной с символикой, и она была шизофренично раздвоенная, поскольку там существовала советская инерция этакой доброй, международной политики, боялись национализма ужасно, его просто шарахались. Украина №2 – это просто откровенная попытка создать бандитское государство внутри Европы Януковичем, и третья Украина – началась с баррикад на Майдане, и сейчас она, несмотря на все наши ошибки, слабости, все-таки приобретает какие-то европейские черты, пытается, по крайней мере.

«В течение существования тех трех Украин, разве была у нас национальная политика? Наша национальная политика была похожа на какую медузу – нечеткая, скользкая, желе какое-то. Тот, кто побывал в Европе, в Америке мог убедиться, какая мощная национальная струя существует в тех странах. Я не буду говорить о США, где каждый перед своим домом поднимает флаг, и гордится этим, - Мексика, в которой существуют кланы, преступные группировки, не очень богатая, но интересная – там невероятный патриотизм, то есть национализм в таком нормальном понимании этого слова , то есть то, чего у нас боялись», – отметил дипломат.
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