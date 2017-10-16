В Минобразования резко ответили Венгрии на истерические заявления из-за языка

Во время вчерашнего интервью ТСН глава Министерства образования Украины Лилия Гриневич заявила, что венгерские власти очень сильно политизируют ситуацию, сложившуюся относительно принятого Верховной Радой закона «Об образовании», передает replyua.net.
«У меня будет непосредственная встреча с венграми и педагогами 17-го числа. А 19-го в Украину приедет министр по человеческим ресурсам, отвечающий за образование. Я считаю, что в Венгрии эту ситуацию слишком политизируют. С нашей стороны предлагается модель, работающая во многих странах Евросоюза», - сказала Гриневич, добавив, что за пределами Украины ходит множество мифов о новом законе.
«В частности, что все обучение, без каких-либо исключений, будет вестись только на украинском языке. Но мы хорошо понимаем, что дети с венгерского, румынского меньшинств, принадлежавшие к иной языковой группе, не могут в 5 классе овладеть всеми предметами на украинском языке. Так что в действительности обучение будет осуществляться и на украинском какой-то части предметов, и на румынском, венгерском или другом языке национального меньшинства стран Европейского Союза. Вот об этом идет речь в законе», - сказала министр.