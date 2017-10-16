Казанский: «В полиции приводят статистику, которая не соответствует информационному фону»

Денис Казанский, известный украинский журналист, на свей странице в Фейсбуке прокомментировал заявление Вячеслава Аброськина, заместителя главы Нацполиции Украины, который сообщил, что в стране снижается показатель преступности, передает replyua.net. Казанский приводит заявление Аброськина.
«За 9 месяцев текущего года мы имеем 1185 совершенных умышленных убийств и покушений. Это самый низкий показатель за последние 10 лет», - цитирует журналист заявление замглавы Нацполиции. По его словам, Аброськин даже предоставил соответствующую инфографику, по которой можно понять, что в 2014 и 2015 годах в стране был зафиксирован резкий рост преступности, однако с 2016 года наметился резкий спад. «Интересно, что по информационному фону совсем не скажешь. Кажется, в стране напротив - все время кого-то убивают и взрывают», - отмечает Казанский. Пользователи активно комментируют этот пост.
«Логично, без самых криминогенных регионов (Крым, Донбасс) есть спад», «На другой планете живут», «По официальной версии Аваков и его близкое окружение воровать не могут априори, но мы то знаем, кто пишет эти официальные версии», «Все логично - факторы, спровоцировавшие всплеск, и связанные с войной, снизились либо исчезли. Территорий стало меньше. Информационный фон - отдельная тема. Плюс у нас большинство СМИ либо оппозиция, либо пророссийские», - отмечают пользователи.