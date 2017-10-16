Блогер: На Донбассе в Россию не верит никто

На своей странице в социальной сети Facebook активист и блогер Семен Кабакаев сообщил о ситуации, которая наблюдается на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса, подчеркнув, что главарь «ДНР» Александр Захарченко уже «присвоил» себе фактически все предприятия, а обычные граждане утратили веру в Россию, сообщает replyua.net.
«Никто уже не верит в Россию, всем стало ясно, что их просто обманули. В Украину нельзя поехать, мало, кому хочется воевать, хотя индивиды еще находятся. Я получаю много писем, в которых авторы хотя возвращения в состав Украины, постоянно задают вопрос, когда это все кончится», - рассказал Кабакаев о настроениях простых людей. Блогер добавил, что поскольку большая часть населения осталась без работы и бизнеса, население просто в депрессии, так как не видят перспективы для улучшения своей жизни.
«Вариантов не слишком много, а если более точно, то четыре: поехать на заработки в Россию, работать на подконтрольную Киеву территорию, взять в руки оружие и идти воевать, остаться на месте и искать подработок. Люди выбирают последний», - сообщил Кабакаев.