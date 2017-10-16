валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Блогер: На Донбассе в Россию не верит никто

Блогер: На Донбассе в Россию не верит никто
На своей странице в социальной сети Facebook активист и блогер Семен Кабакаев сообщил о ситуации, которая наблюдается на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса, подчеркнув, что главарь «ДНР» Александр Захарченко уже «присвоил» себе фактически все предприятия, а обычные граждане утратили веру в Россию, сообщает replyua.net.

«Никто уже не верит в Россию, всем стало ясно, что их просто обманули. В Украину нельзя поехать, мало, кому хочется воевать, хотя индивиды еще находятся. Я получаю много писем, в которых авторы хотя возвращения в состав Украины, постоянно задают вопрос, когда это все кончится», - рассказал Кабакаев о настроениях простых людей. Блогер добавил, что поскольку большая часть населения осталась без работы и бизнеса, население просто в депрессии, так как не видят перспективы для улучшения своей жизни.

«Вариантов не слишком много, а если более точно, то четыре: поехать на заработки в Россию, работать на подконтрольную Киеву территорию, взять в руки оружие и идти воевать, остаться на месте и искать подработок. Люди выбирают последний», - сообщил Кабакаев.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день