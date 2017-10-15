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Кабмин получил от ЕБРР список кандидатов в набсовет «Нафтогаза»

Кабмин получил от ЕБРР список кандидатов в набсовет «Нафтогаза»Украина получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) перечень новых независимых кандидатов в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины», о чем президент банка Сума Чакрабарти рассказал в интервью «Голосу Америки».

Как информирует replyua.net, Чакрабарти сообщила: «Мы дали правительству Украины перечень возможных кандидатов. Это лица, которые на наше усмотрение, являются заинтересованными и смогут сформулировать новый совет как можно скорее. Сейчас мы ожидаем ответ от Кабинета министров Украины».

При этом президент ЕБРР добавил, что международные эксперты и чиновники обеспокоены увольнением независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза Украины», которое произошло в сентябре текущего года. Чакрабарти подчеркнул, что есть необходимость понять причины отставки независимых членов совета. По мнению чиновника, такое решение могло непосредственно быть связано с разочарованием в процессе приема решений, которые не были достаточно прозрачными, что могло бы создать неравные условия для партнеров «Нафтогаза». По его словам, важным фактором могло стать опасение того, что требование подавать электронные декларации наравне с госслужащими предусматривает собой уголовную ответственность за какие-либо ошибки.
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