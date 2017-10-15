В ОРДЛО за устройство на работу требуют положить на стол «военник» – блогер

В Донецке и Макеевке все предприятия присвоил Захарченко, весь бизнес, который раньше был ООО, теперь государственный. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Семен Кабакаев. Он отмечает, что часто общается с жителями оккупированных территорий и каждый раз ситуация все хуже. Последнее время стало нормальным явлением требовать с рабочих военные билеты, хочешь ты или нет, но обязан принести и стать на учет. Вызвано это все тотальной безработицей.
Блогер пишет, что, если посмотреть, допустим, на Макеевку, то работают только две шахты: Холодная балка и Калиновская-Восточная, а такие, как Северная, Кирова, Ясиновка-Глубокая уже давно стоят. Людей не увольняют, они сами бегут, каждый пытается заработать, как может, кому-то везет и их переводят на другую шахту, но это очень маленький процент населения.
Семен Кабакаев отмечает, что последнее время интернетом и сетями занялись специалисты из РФ, говорят, что будут полностью перенастраивать каналы и вещания. Единственное, что в ОРДЛО работает, как часы – это российская пропаганда.