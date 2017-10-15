Користувачів соцмереж розгнівав візит Дорна до студії відомого російського шоу

Відомий представник українського шоу-бізнесу Іван Ургант завітав у гості на шоу «Вечірній Ургант», яке традиційно виходить на російському «Першому каналі». Як передає replyua.net, відповідний фрагмент з інтерв'ю Дорна можна побачити на порталі YouTube. Особливу увагу користувачів соціальних мереж привернуло те, що під час розмови Івана Дорна та Івана Урганта не піднімалося питання двосторонніх відносин України та Росії.
«Іван Дорн знаходиться в студії у Івана Урганта ніби нічого не трапилося. Жартують, сміються, приколюються, танцюють (танцює Дорн, Ургант сидячи веселиться), дурнувато викрикують імена різноманітних поп-зірок з залізяками в роті (залізяки Ургант і Дорн засувають собі в рот по черзі) і головне анонсують тур Дорна по містах РФ. Уміють люди забути про всякі дурні проблеми типу війни та інше», - зазначила Олена Риковцева.
Нагадаємо, що не так давно український сатирик і блогер Микола Воськало прокоментував римовані відеозвернення Івана Дорна, який опинився у центрі скандалу після заяви про дружбу між Києвом і Москвою.: «Напевне, Іван образиться -))», «Наша відповідь Чемберлену», «Чудово», «На цьому тему Дорна вважаю закритою», - написали коментатори.