17 октября приближается: Маргвелашвили засыпал комплиментами своего предшественника на российском «Дожде»

Как передает replyua.net, на российском телеканале «Дождь», который в широком показе в Украине отсутствует, в субботу,14 октября, в преддверии событий 17 октября, вышло интервью «Дождю» нынешнего президента Грузии Георгия Маргвелашвили.
Лидер грузин, отвечая на вопрос корреспондента о своем скандальном предшественнике, признал, что именно Саакашвили удалось победить в Грузии коррупцию. Дальше было много комплиментов в адрес Саакашвили насчет важной полицейской реформы. После комплиментов Маргвелашвили вспомнил про нарушение прав человека при разгоне демонстрации. Отвечая на вопрос насчет уголовных дел, которые заведены на Саакашвили в Грузии, президент сказал, что это больше дело следственных органов, а не политиков.
Появление Георгия Маргвелашвили на «Дожде» с лестными комплиментами в адрес Саакашвили, да еще в преддверии протестов в Украине, может свидетельствовать о том, что в расшатывании ситуации в Украине напрямую заинтересованы в РФ и на Саакашвили в этом вопросе делается большая ставка.