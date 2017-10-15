Эксперт: Будапешт может предъявить требования об автономии венгров Закарпатья

В интервью сайту «24» политический эксперт Евгений Магда заявил, что принятая в ПАСЕ резолюция о пересмотре Украиной принятого закона «Об образовании» - это не более, чем рекомендация, передает replyua.net. И хотя Украине, являясь членом системы международных отношений и международного сообщества, необходимо принимать во внимание позицию ПАСЕ, сегодня никто не говорит о пересмотре закона. Магда утверждает, что принятие резолюции - это результат повышенной политической истерии со стороны Венгрии и Румынии.
«В истории ПАСЕ это не впервые и не в последний раз, когда принятие таких резолюций происходило быстро. Как известно, в Венгрии сейчас ведется подготовка к выборам в парламент, поэтому правящей партия премьера Орбана «Фидес» необходимо отстоять свои позиции внутри страны. В связи с этим, вопрос о защите иностранных венгров для венгерских властей и политиков является очень чувствительным», – говорит Магда. При этом политолог считает, что если Украина прислушается к точке зрения Венецианской комиссии, никакой проблемы в этом не будет.
«Нужно при этом понимать, что уступки в чувствительных вопросах, в частности языка, способны привести к тому, что новым шагом станет требование автономии для венгров, проживающих в Закарпатской области», - подчеркивает Евгений Магда.