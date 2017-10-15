Кличко дал старт отопительному сезону в Киеве

В частности в распоряжении говорится, что отопительный сезон в городе должны начать все без исключения теплоснабжающие предприятия и организации. Жилдома начнут отапливать в независимости от форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с графиками, которые были согласованы Киевской городской государственной администрации. Касательно административных зданий, то для таких отопительный сезон будет начинаться по заявкам их глав.
Напомним, ранее была обнародована информация о том, что текущий отопительный сезон может стать рекордно-дорогим для субсидантов, ведь были сокращены продолжительность самого сезона и нормативы, на которые начисляется «скидка». Помимо того, уже в ближайшее время НКРЭКУ, согласно меморандуму с МВФ, должна ввести абонентскую плату на «голубое топливо».