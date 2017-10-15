Женщина родила сына после гибели старшего в АТО

Три года назад на Луганщине во время обстрела погиб 20-летний Руслан Андра. Хрупким лучом надежды, за которое положил голову сумчанин, стало появление на свет Миши Андры – младшего сына в семье героя. Как передает replyua.net, об этом сообщает debaty.sumy.ua.
Известие о гибели воинов девятой батареи 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка потрясла город. Смертельный обстрел, который велся с территории Российской Федерации, произошел 3 сентября 2014 в Луганской области вблизи города Старобельск в селе Победа. Враг применил сверхмощную оружие – реактивную систему залпового огня «Смерч». После бомбардировки образовалась очень глубокая воронка, ангар с военной техникой сгорел, а блиндаж-укрытие, где находились наши ребята, засыпало огромной толщей земли, похоронив их там заживо. Впоследствии, после длительных поисковых работ, выяснилось, что там погибли 18 артиллеристов, среди них самым молодым был Руслан Андра, ему тогда исполнилось 20 лет. Маме Руслана, Татьяне Андре, до сих пор тяжело вспоминать те черные сентябрьские дни 2014 года, когда узнала об обстреле базы. Затем шли невероятно долгие часы ожидания и неопределенности – где сын, живой или ... До последнего надеялась, что он выжил, что с ним все в порядке. «Так случилось, что тогда мой муж Роман как раз был за границей, на заработках в Турции, - рассказывает Татьяна Ивановна. - Я собралась с силами, чтобы как можно спокойнее по скайпу сообщить ему страшную весть - нашего сына-воина больше нет в живых. Весь мир для меня потерял цвета, все происходило как в тумане. Горстями пила успокоительные лекарства, чтобы достойно выдержать похороны».
Женщина рассказывает, что после гибели Руслана ее охватило безграничное отчаяние. «Однажды после молебна у могилы Руслана ко мне подошел священник и неожиданно сказал: «Танюша, тебе обязательно надо родить ребенка». Священник был незнакомый, до этого случая ни разу с ним не общалась. Я была потрясена и удивлена, ведь он как озвучил мои сокровенные мысли, тем самым дал благословение на начало нового этапа жизни. Впоследствии робко поделилась новостью с мужем Романом. Он категорически был против, стал отказывать, потому что серьезно занимался состоянием моего здоровья», – рассказала женщина. Первые попытки забеременеть оказались безуспешными. Консультации с врачами, отдых на море тоже не помогли. Как-то Таня услышала о народной примете: если вышить крестиком трех маленьких ангелочков, на их крыльях прилетит благословение на новую жизнь. Со светлыми надеждами о крошечном Андре она села за вышивку. Вкладывала всю душу в свое рукоделие. И когда три синеглазых ангелы выстроились на полке в спальне, на ее мужа Романа Анатольевича там ждал долгожданный сюрприз - тест на беременность с двумя победными красными полосками! Вот так Татьяна Андра третий раз стала мамой сына, который появился на свет 27 октября 2016.