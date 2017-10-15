«Судьи ДНР» регистрируются в Украине в качестве переселенцев, - НПУ

В сообщении отмечается, что во время работы в рамках уголовного производства по части 1 статьи 258-3 УК Украины – «Создание террористической группы или террористической организации» отделением спецполиции были получены данные о преступной деятельности судей самопровозглашенной «ДНР». Отмечается, что все представители террористической фемиды были зарегистрированы на подконтрольной украинской власти территории, как внутренне перемещенные лица. Но что интересно, что в это же время они находились на должностях «судей» в незаконном вооруженном формировании.
Сообщается, что в число вышеуказанных предателей Украины входят заместитель председателя «Верховного суда-Военного трибунала» из Горловки, судья «Верховного суда ДНР» из Макеевки, судья «Центрально-Городского межрайонного суда Макеевки», а также судья «Амвросиевского межрайонного суда».