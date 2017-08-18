валюта
Спецтема«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

В МИД Украины назвали приезд Путина в Севастополь циничным пренебрежением нормами международного права

В МИД Украины назвали приезд Путина в Севастополь циничным пренебрежением нормами международного права
Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили о намерении направить своим российским коллегам ноту протеста. Как передает replyua.net, причиной для этого стал визит главы Кремля в незаконно аннексированный Крым.

«В Украине считают, что сегодняшний «визит», подобно другим так называемым поездкам высокопоставленных российских чиновников в Крым и Севастополь, грубейшим нарушением официальной Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины. К тому же, речь идет о грубом и нескрываемом пренебрежении российской стороной общепризнанными нормами международного права», – подчеркивается в сообщении. Более того, украинские дипломаты добавили, что во всем мире «уже успели дать соответствующую оценку незаконным действиям России» в Крыму, в результате чего было принято решение о введении экономических ограничений.

Напомним, что сегодня в оккупированный Севастополь прибыли российский президент Владимир Путин в сопровождении премьер-министра Дмитрия Медведева. Кремль незаконно аннексировал Крым по результатам непризнанного цивилизованным сообществом референдума 16 марта 2014 года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Срочно: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста
Важное за сутки
17 авг 2017
6421

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії.

Последние новости

Черговий запис Трампа в Twitter викликав нову хвилю обурення

Російський журналіст: не спішіть радіти припиненню існування LifeNews

Мать, погибшей в следствии теракта в США Хеатер Хайер: я никогда не прощу Трампа и не пожму ему руку

У НАБУ розповіли, до яких хитрощів вдається нардеп Поляков, аби не виконувати умови запобіжного заходу

В МИД Украины назвали приезд Путина в Севастополь циничным пренебрежением нормами международного права

Гройсман поскаржився на проблеми підприємців: щоб проплити річкою, треба 47 дозволів

Блогер: росіяни помилились, шукаючи «друга» в Китаї

СМИ сообщили о закрытии российского телеканала Life

Росія готувала теракти в Україні – СБУ

Прес-центр АТО: терористи використовують тактику «випаленої землі»

Пентагон застеріг КНДР від воєнних дій

Мати загиблої від теракту в Шарлотсвіллі не бажає говорити з Трампом

Казанський: з логікою у Кремлі щось не так (відео)

Розслідування атаки вірусу Petya.A: компанія M.E.doc є потерпілою стороною – глава Кіберполіції

Експерт: пора заснувати українську премію Дарвіна

На ремонт доріг в 2017 році виділили майже 10 млрд грн – Укравтодор

СБУ разоблачила на взятках руководителя отделения полиции международного аэропорта «Харьков», который прошел переаттестацию

Обшук у високопоставленого поліцейського: соціальні мережі шоковані (фото)

Росія отримає українські турбіни через Індію - ЗМІ

В Канаде сообщают о «беспрецедентном» потоке беженцев из США

 Новости за день