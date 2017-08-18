В МИД Украины назвали приезд Путина в Севастополь циничным пренебрежением нормами международного права

Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили о намерении направить своим российским коллегам ноту протеста. Как передает replyua.net, причиной для этого стал визит главы Кремля в незаконно аннексированный Крым.
«В Украине считают, что сегодняшний «визит», подобно другим так называемым поездкам высокопоставленных российских чиновников в Крым и Севастополь, грубейшим нарушением официальной Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины. К тому же, речь идет о грубом и нескрываемом пренебрежении российской стороной общепризнанными нормами международного права», – подчеркивается в сообщении. Более того, украинские дипломаты добавили, что во всем мире «уже успели дать соответствующую оценку незаконным действиям России» в Крыму, в результате чего было принято решение о введении экономических ограничений.
Напомним, что сегодня в оккупированный Севастополь прибыли российский президент Владимир Путин в сопровождении премьер-министра Дмитрия Медведева. Кремль незаконно аннексировал Крым по результатам непризнанного цивилизованным сообществом референдума 16 марта 2014 года.