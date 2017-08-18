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Експерт: пора заснувати українську премію Дарвіна

Експерт: пора заснувати українську премію Дарвіна
Як нагадує replyua.net, сповнена чорного гумору премія Дарвіна вручається тому, хто або втратив життя найбільш дурним способом, або за таких же обставин позбавив себе можливості до розмноження – мовляв, таким чином вони доводять теорію Дарвіна про природний добір. Історик Павло Бондаренко переконаний, що така премія потрібна і в розрізі українських реалій, - відповідний допис він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер коментує вчорашню прес-конференцію очільника СБУ Василя Грицака, в якій він розповів історію трьох учасників бойових дій. За словами Бондаренка, для того, щоб будучи УБД на Донбасі, покласти до кишені відповідне посвідчення і поїхати на заробітки до столиці держави-агресора, варто мати дуже порожню голову. Більше того – ці колишні вояки радо і без сумнівів погодились ремонтувати об’єкти стратегічного призначення – метро, вокзали, аеропорти.

Як наголошує блогер, немає жодних сумнівів, що ці люди – закономірний продукт щоденної істерії наших ЗМІ. Зрозуміло, що вони ненавидять «злочинну владу бариг», яка «винна у всьому». Напевне і у відсутності в них здатності до логічного мислення винний теж Порошенко, - зауважує Бондаренко.
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