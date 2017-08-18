Експерт: пора заснувати українську премію Дарвіна

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Як нагадує replyua.net, сповнена чорного гумору премія Дарвіна вручається тому, хто або втратив життя найбільш дурним способом, або за таких же обставин позбавив себе можливості до розмноження – мовляв, таким чином вони доводять теорію Дарвіна про природний добір. Історик Павло Бондаренко переконаний, що така премія потрібна і в розрізі українських реалій, - відповідний допис він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер коментує вчорашню прес-конференцію очільника СБУ Василя Грицака, в якій він розповів історію трьох учасників бойових дій. За словами Бондаренка, для того, щоб будучи УБД на Донбасі, покласти до кишені відповідне посвідчення і поїхати на заробітки до столиці держави-агресора, варто мати дуже порожню голову. Більше того – ці колишні вояки радо і без сумнівів погодились ремонтувати об’єкти стратегічного призначення – метро, вокзали, аеропорти.Як наголошує блогер, немає жодних сумнівів, що ці люди – закономірний продукт щоденної істерії наших ЗМІ. Зрозуміло, що вони ненавидять «злочинну владу бариг», яка «винна у всьому». Напевне і у відсутності в них здатності до логічного мислення винний теж Порошенко, - зауважує Бондаренко.