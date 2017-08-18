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На ремонт доріг в 2017 році виділили майже 10 млрд грн – Укравтодор

На ремонт доріг в 2017 році виділили майже 10 млрд грн – Укравтодор
У Державному агентстві автомобільних доріг України наразі виділили 9,9 мільярдів гривень на проведення ремонтних робіт автодоріг. Про це заявив очільник відомства Славомир Новак під час засідання Кабінету міністрів в п’ятницю, 18 серпня, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Новак розповів, що на даний момент ця сфера фінансується за рахунок декількох джерел. Зокрема, на сьогоднішній день 5, 3 мільярда гривень було отримано на дорожні роботи з державного бюджету, 1,4 мільярда гривень це кредитні кошти, а ще 3,2 мільярда гривень отримали за рахунок митних коштів. За даними в.о. голови «Укравтодор», в аналогічний період минулого року дорожні ремонтні роботи лише починались, а в цьому році вже вдалося виконати поточний і середній ремонт на 600 кілометрах автошляхів.

Нагадаємо, раніше в «Укравтодорі» повідомляли, що кожен рік необхідно виділяти на ремонт доріг щонайменше 60 мільярдів гривень. В свою чергу міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що в 2016 році Кабмін замість анонсованих 20 мільярдів гривень, направив на цю сферу лише 10 мільярдів гривень.
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