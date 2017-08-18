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СБУ разоблачила на взятках руководителя отделения полиции международного аэропорта «Харьков», который прошел переаттестацию

СБУ разоблачила на взятках руководителя отделения полиции международного аэропорта «Харьков», который прошел переаттестацию
СБУ разоблачила на взятках руководство отделения полиции международного аэропорта «Харьков». После осмотра дома руководства полиции киевского аэропорта спецслужбами было найдено 130 тысяч долларов США и полмиллиона гривен наличкой. Об этом у себя в Facebook сообщает украинский журналист Павло Правый. По его словам, такая сумма наличными очевидно была нужна руководству отделения полиции на хозяйственные расходы.

«Откуда дровишки? Ну, помочь чтобы какой-либо чемоданчик прошел мимо осмотра – это же чего-то стоит, правда? Или провести человека мимо зоны таможенного контроля. Да, что там – присмотреть за машиной какого-то важного человека на специально выделенном для этого месте на стоянке», – написал Павло Правый.

Он отмечает, что еще совсем недавно на такие должности людей назначали с самого «верха» и были они неприкасаемые. Чего только стоит дом, который полицейский построил меньше, чем за год, ведь красиво жить не запретишь. Как пишет журналист, после задержания появилось еще больше вопросов, чем до задержания, ведь непонятно, как он прошел переаттестацию и неужели не было известно о «подвигах» этого товарища до того, как он продолжил заниматься привычным для себя делом?
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