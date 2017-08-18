Росія отримає українські турбіни через Індію - ЗМІ

Індійська преса оприлюднила інформацію про те, що члени комісії з питань оборонних закупівель Індії схвалили рішення про закупівлю в українського заводу «Зоря-Машпроект, що працює в Миколаєві, 2 комплектів газових турбін для фрегатів, які будуються на російській верфі «Янтар», інформує repllyua.net з посиланням на Уніан.
Загальна вартість контракту склала 76 мільйонів доларів. За попередньою інформацією, українські двигуни призначені для 2 фрегатів, які заклали на суднобудівному заводі «Янтар», який працює в Калінінграді. Їх мають спустити на воду в наступному році для Чорноморського флоту Російської Федерації. Будівництво було зупинено в 2014 році через те, що постачати українські газотурбінні установки було заборонено санкціями, які запровадили через агресію Російської Федерації проти України. В минулому році в Індії вирішили викупити російські недобудовані фрегати. В такий спосіб, турбіни українського виробництва отримає Індія, а згодом їх відправлять в Калінінград.
Варто нагадати, нещодавно спричинився скандал через те, Росія порушила попередні зобов’язання перед німецькою компанією Siemens і направила закуплені турбіни в анексований Крим.