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Українські компанії під загрозою нової кібератаки – СБУ

Українські компанії під загрозою нової кібератаки – СБУ
Прес-служба СБУ оприлюднила повідомлення, в якому зазначається, що українські станови та підприємства можуть бути повно атаковані, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, у відомстві наголосили, що після детального аналізу наслідків та передумов наймасовішої в історії незалежної атаки вірусом Petya вдалося встановити, що цій кібератаці передував збір даних про українські підприємства з подальшим їх приховуванням у файлах cookies та надсиланням на командний сервер. Зокрема, зловмисників цікавили такі дані як електронні скриньки, паролі до облікових записів, які використовуються компаніями та їхніми працівниками, реквізити доступу до командно-контрольних серверів, а також хеш-дані облікових записів користувачів в уражених системах.

У СБУ опускають, що саме збір цієї інформації і був метою першої хвилі хакерської атаки і згодом її можуть використати зловмисники для організації кіберрозвідки та подальших подібних атак. Підтвердженням цього є виявлення фахівцями під час дослідження кібератаки утиліта Mimikatz.
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