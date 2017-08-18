Українські компанії під загрозою нової кібератаки – СБУ

Прес-служба СБУ оприлюднила повідомлення, в якому зазначається, що українські станови та підприємства можуть бути повно атаковані, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, у відомстві наголосили, що після детального аналізу наслідків та передумов наймасовішої в історії незалежної атаки вірусом Petya вдалося встановити, що цій кібератаці передував збір даних про українські підприємства з подальшим їх приховуванням у файлах cookies та надсиланням на командний сервер. Зокрема, зловмисників цікавили такі дані як електронні скриньки, паролі до облікових записів, які використовуються компаніями та їхніми працівниками, реквізити доступу до командно-контрольних серверів, а також хеш-дані облікових записів користувачів в уражених системах.
У СБУ опускають, що саме збір цієї інформації і був метою першої хвилі хакерської атаки і згодом її можуть використати зловмисники для організації кіберрозвідки та подальших подібних атак. Підтвердженням цього є виявлення фахівцями під час дослідження кібератаки утиліта Mimikatz.