валюта
Спецтема«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

Кабмин опубликовал новые социальные нормативы на газ

Кабмин опубликовал новые социальные нормативы на газ
Новые социальные нормативы на газ составляют: на газовую плиту, приготовление пищи, – 3,3 м3 на человека, на газовую плиту, приготовление пищи и подогрев воды, – 5,4 м3 на человека, на газовую плиту и водонагреватель 10,5 м3 на человека.

Комментируя данную информацию в эфире одного из телеканалов украинский политолог Александр Палий отметил, что время, когда за субсидию, то есть за деньги другой половины населения, немало кто грел атмосферу должно закончиться. По мнению эксперта, на количество получателей субсидии эти нововведения никак не повлияют. Напротив, для получения субсидий будут учтены доходы не за год, как это было раньше, а за два квартала. То есть, если кто-то только что вышел на пенсию или потерял работу, он все равно получит субсидию, что немаловажно, ведь раньше людям приходилось чем-то жертвовать ради того, чтобы сохранялась субсидия.

Александр Палий подчеркнул, самое главное, что цена на газ за весь следующий отопительный сезон повышаться не будет. Мировые цены на нефть стабильны, а импорт газа составляет менее половины потребленного газа, около 14 млрд кубометров импортного газа с 33,2 потребленного в 2016 году.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Срочно: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста
Важное за сутки
17 авг 2017
9523

Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Як нагадує replyua.net, питання, які виникли у зв’язку з публікацією у виданні New York Times статті, яка приписує українському «Південмашу» співпрацю з північнокорейським режимом, все ще лишаються

17 авг 2017
5663

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії.

17 авг 2017
3941

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Журналіст Віталій Портніков для видання «Радіо Свобода» розмірковує над питаннями територіальної цілісності та можливості змінюваним фіксовані кордони між державами, - про це інформує новинний портал

Последние новости

СБУ разоблачила на взятках руководителя отделения полиции международного аэропорта «Харьков», который прошел переаттестацию

Обшук у високопоставленого поліцейського: соціальні мережі шоковані (фото)

Росія отримає українські турбіни через Індію - ЗМІ

В Канаде сообщают о «беспрецедентном» потоке беженцев из США

Дипломат: из УПЦ МП и УПЦ КП нужно делать единую церковь, а не запрещать Московский патриархат

В Донецкой области начали строить газогон в обход «ДНР»

Українські компанії під загрозою нової кібератаки – СБУ

Кабмин опубликовал новые социальные нормативы на газ

Кейт Уинслет проводит отпуск в компании ДиКаприо, а не супруга

Колесников: коррупционное поле Украины распахивают доисторическими мотыгами

В России пропал без вести популярный певец из 90-х

Гройсман рассказал о преступных схемах при проведении тендеров

Украина станет вторым государством в Европе, которое привлекает на парады военных иностранных государств

В России сообщили, когда следует ожидать «нового Путина»

Портников рассказал о важном моменте в сносе памятников в Украине

В Ryanair назвали необоснованными обвинения в их адрес со стороны МАУ

Маломуж о заявлении Грицака: СБУ вообще не должна разглашать такую информацию

Правозащитница: за Саакашвили стоит большая криминальная группа

Журналисты сообщили новые детали теракта в Барселоне

Госдеп США объявил тендер на поставку в Украину нелетального оружия

 Новости за день