Колесников: коррупционное поле Украины распахивают доисторическими мотыгами

За последние пару лет в Украине создали несколько антикоррупционных ведомств, в числе которых и НАПК, и НАБУ, САП, однако толку от них немного, и работу этих органов никак нельзя назвать эффективной.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом заявил Борис Колесников, сопредседатель Оппозиционного блока. «Поле такое огромное, а его вышли распахивать примитивными тяпками и доисторическими мотыгами. Главное в борьбе с коррупцией — свести до минимума само поле, которое подразумевает под собой коррупционные деяния», - подчеркнул Колесников и добавил, что самые мощные коррупционные схемы сейчас наблюдаются на таможне, в налоговых органах, в государственных и муниципальных закупках.
По его словам, электронные декларации, введенные недавно, не были хорошо продуманы, поскольку нужно привлекать к заполнению е-деклараций все взрослое население страны, чтобы у чиновников и политиков не было возможности переписать имущество на своих родственников и знакомых. Колесников уверен, что при такой системе у всех родственников и знакомых пропадет желание «сидеть за кого-то».