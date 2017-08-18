Гройсман рассказал о преступных схемах при проведении тендеров

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о том, что в Украине существует специально созданная группа незаконных компаний, принимающих участие в тех или иных тендерах, проводимых государством, которые, несмотря на окончательные результаты торгов, обращаются в Антимонопольный комитет с жалобой, в результате чего тендер блокируется. Об этом сообщает replyua.net.
«Я сегодня хочу на всю Украину заявить о том, что мне пришлось непосредственно на местах услышать. На сегодняшний день существует огромное количество организованных фирм, которые, в действительности, помимо стула и печати ничем не располагают. Я уверен, что они пользуются поддержкой в различных органах власти, принимают участие во всех без исключения тендерах на любые сделки. Это, в свою очередь, блокирует работу частного бизнеса, а злоумышленники затем могут потребовать от него определенных финансовых ресурсов и «откатов», - сказал премьер.
В связи со сложившейся ситуацией, продолжил Владимир Гройсман, поступившая информация должна быть вынесена на рассмотрение сотрудниками правоохранительных органов.