валюта
Спецтема«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

Гройсман рассказал о преступных схемах при проведении тендеров

Гройсман рассказал о преступных схемах при проведении тендеров
Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о том, что в Украине существует специально созданная группа незаконных компаний, принимающих участие в тех или иных тендерах, проводимых государством, которые, несмотря на окончательные результаты торгов, обращаются в Антимонопольный комитет с жалобой, в результате чего тендер блокируется. Об этом сообщает replyua.net.

«Я сегодня хочу на всю Украину заявить о том, что мне пришлось непосредственно на местах услышать. На сегодняшний день существует огромное количество организованных фирм, которые, в действительности, помимо стула и печати ничем не располагают. Я уверен, что они пользуются поддержкой в различных органах власти, принимают участие во всех без исключения тендерах на любые сделки. Это, в свою очередь, блокирует работу частного бизнеса, а злоумышленники затем могут потребовать от него определенных финансовых ресурсов и «откатов», - сказал премьер.

В связи со сложившейся ситуацией, продолжил Владимир Гройсман, поступившая информация должна быть вынесена на рассмотрение сотрудниками правоохранительных органов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Срочно: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста
Важное за сутки
17 авг 2017
9523

Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Як нагадує replyua.net, питання, які виникли у зв’язку з публікацією у виданні New York Times статті, яка приписує українському «Південмашу» співпрацю з північнокорейським режимом, все ще лишаються

17 авг 2017
5663

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії.

17 авг 2017
3941

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Журналіст Віталій Портніков для видання «Радіо Свобода» розмірковує над питаннями територіальної цілісності та можливості змінюваним фіксовані кордони між державами, - про це інформує новинний портал

Последние новости

Обшук у високопоставленого поліцейського: соціальні мережі шоковані (фото)

Росія отримає українські турбіни через Індію - ЗМІ

В Канаде сообщают о «беспрецедентном» потоке беженцев из США

Дипломат: из УПЦ МП и УПЦ КП нужно делать единую церковь, а не запрещать Московский патриархат

В Донецкой области начали строить газогон в обход «ДНР»

Українські компанії під загрозою нової кібератаки – СБУ

Кабмин опубликовал новые социальные нормативы на газ

Кейт Уинслет проводит отпуск в компании ДиКаприо, а не супруга

Колесников: коррупционное поле Украины распахивают доисторическими мотыгами

В России пропал без вести популярный певец из 90-х

Гройсман рассказал о преступных схемах при проведении тендеров

Украина станет вторым государством в Европе, которое привлекает на парады военных иностранных государств

В России сообщили, когда следует ожидать «нового Путина»

Портников рассказал о важном моменте в сносе памятников в Украине

В Ryanair назвали необоснованными обвинения в их адрес со стороны МАУ

Маломуж о заявлении Грицака: СБУ вообще не должна разглашать такую информацию

Правозащитница: за Саакашвили стоит большая криминальная группа

Журналисты сообщили новые детали теракта в Барселоне

Госдеп США объявил тендер на поставку в Украину нелетального оружия

Долю «Роснефти» планирует выкупить китайская компания

 Новости за день