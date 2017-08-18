Украина станет вторым государством в Европе, которое привлекает на парады военных иностранных государств

Военные из стран НАТО примут участие в традиционном параде ко Дню Независимости на Хрещатике. Всего, ожидается, что в параде примут участие более 10 стран. Также приглашены для участия в параде 11 министров обороны разных государств. Как передает replyua.net, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. Как отметил в эфире «Громадського радио» руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, раньше такого в Украине не было, чтобы военные другого государства шли парадом по Хрещатику в День Независимости.
По словам Александра Мусиенко, такого не было, только если в прошлом году вспомнить: литовско-польско-украинская бригада проходила, тогда президент Польши Дуда присутствовал во время военного парада. Вообще в мире допуск иностранных войск для участия в параде практикует только Франция. Она практикует это только с союзными по-настоящему государствами. Например, в этом году День взятия Бастилии, июль 2017 года, 200 военнослужащих США прошли совместно с французами во время парада.
По словам военного эксперта, вообще такая практика, как допуск иностранных войск практикуется крайне редко. Поэтому пока непонятно, какая роль этих военных вообще. «Если бы военные иностранных государств с нами бок о бок воевали, если бы они нам оказывали помощь во время войны на фронте – тогда да. А так возникает вопрос, относительно того, какое они отношение имеют к празднованию нашего Дня Независимости?», – задается вопросом эксперт.