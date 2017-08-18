Гройсман поскаржився на проблеми підприємців: щоб проплити річкою, треба 47 дозволів

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що український бізнес на сьогоднішній день має труднощі з доступом інфраструктури, особливо це стосується залізниці та портів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку заяву глава уряду зробив під час засідання Кабінету міністрів в п’ятницю, 18 серпня. Гройсман зауважив, що проблема з доступом до інфраструктури є загальною, адже про це говорять всі підприємці. Зокрема, за даними прем’єра, український порт в Миколаєві має найвищі тарифи в світі. Однак при цьому Гросман впевнено зауважив, що Миколаїв, Херсон та Одеса володіють величезним потенціалом для того, щоб розвивати рівень річкового транспорту в Україні.
Водночас для проходження відрізку річки нині необхідно мати 47 дозволів від органів контролю, попри регуляцію, додав Гройсман. Саме тому прем’єр-міністр підтримує ідею створення стратегії щодо транспорту, попередньо обговоривши всі деталі з учасниками ринку. За його словами, якщо навести лад вдається з дорогами, то це вдасться і по інших напрямках інфраструктури.