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Росія готувала теракти в Україні – СБУ

Росія готувала теракти в Україні – СБУ
Співробітникам Служби безпеки України вдалося виявити диверсійно-розвідувальні групи, представники яких планували влаштувати терористичний акт, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Відповідну інформацію оприлюднив керівник української спецслужби Василь Грицак. За його словами, лише за останній місяць співробітники СБУ вийшли на слід трьох подібних угрупувань. Наприклад, 17 липня у Харкові було затримано очільника та головного виконавця-організатора такої диверсійної групи. За даними СБУ, їх підготовкою займалося Головне управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Грицак розповів, що їм наказали вбити декількох громадських та державних українських діячів, однак імена цих людей керівник СБУ не може називати задля їх же безпеки. Інша диверсійна група мала наміри підірвати один із об’єктів підрозділу Нацгвардії в Маріуполі. При цьому членів цієї групи затримали саме в момент, коли вони закладали протипіхотну міну біля цього підрозділу.

Варто нагадати, Василь Грицак також повідомляв, що співробітники ФСБ під прикриттям пропонували колишнім бійцям АТО поїхати на заробітки в ролі будівельників до Росії. Планувалося, що українських військових мали звинуватити у терактах в Москві та інших російських містах.
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Горячая тема: Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

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