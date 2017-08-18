валюта
Спецтема«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

Портников рассказал о важном моменте в сносе памятников в Украине

Портников рассказал о важном моменте в сносе памятников в Украине
В своей статье для «Грани.ру» известный украинский журналист и публицист Виталий Портников выразил мнение, что уничтожение во всех регионах Украины памятников Ленину является важным моментом в процессе развития, который, впрочем, не способен заменить проведение в стране реформ, сообщает replyua.net.

«Вне всяких сомнений, такая информация способна вызвать массу комментариев с насмешкой среди тех, кто уверен, что украинская власть подобными методами пытается имитировать реформы. Но, в то же время, нужно дать ответ на вопрос: а в чем же заключается суть «настоящих реформ»? В действительности реализация всего «настоящего» возможна лишь тогда, когда нам удастся покончить с кризисом идентичности. По сути, на сегодняшний день это является главной болезнью людей, проживших немалую часть своей сознательной жизни во времена СССР, и для которых крах коммунизма стал основной болезнью», - пояснил Портников.

Эксперт уверен, что до тех пор, пока у человека в голове мусор, ни о каких настоящих изменениях речи не может быть. «На улице Ленина не могут проводиться реформы, точно так же, как и на проспекте Сталина, на проспекте Путина. Как бы там ни было, речь идет об одной и той же магистрали, протянувшейся от Магадана до гор Кавказа»,- считает публицист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Срочно: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста
Важное за сутки
17 авг 2017
8887

Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Як нагадує replyua.net, питання, які виникли у зв’язку з публікацією у виданні New York Times статті, яка приписує українському «Південмашу» співпрацю з північнокорейським режимом, все ще лишаються

17 авг 2017
5210

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії.

17 авг 2017
3743

Портніков: ця подія повністю змінить світову політичну карту або чи обміняють Крим на Косово?

Журналіст Віталій Портніков для видання «Радіо Свобода» розмірковує над питаннями територіальної цілісності та можливості змінюваним фіксовані кордони між державами, - про це інформує новинний портал

Последние новости

В России сообщили, когда следует ожидать «нового Путина»

Портников рассказал о важном моменте в сносе памятников в Украине

В Ryanair назвали необоснованными обвинения в их адрес со стороны МАУ

Маломуж о заявлении Грицака: СБУ вообще не должна разглашать такую информацию

Правозащитница: за Саакашвили стоит большая криминальная группа

Журналисты сообщили новые детали теракта в Барселоне

Госдеп США объявил тендер на поставку в Украину нелетального оружия

Долю «Роснефти» планирует выкупить китайская компания

Блогер назвал самое большое разочарование украинцев, начиная с 1992 года

Составлен рейтинг стран для лучшего, но недорогого отдыха

В Испании объявлен трехдневный траур

Мосийчук: в Украине ужесточат наказание за вождение авто в нетрезвом виде

В Украине ужесточат правила получения субсидии

Сытник: антикоррупционный суд можно сформировать всего за один год

Гордон: воровство стало национальной идеей Украины

Огни Эйфелевой башни погасли в память о жертвах теракта в Барселоне

Союзом політичної осені може стати співпраця Тимошенко і Авакова

В НБУ пообещали снижение уровня безработицы и рост ВВП в 2018 году, - эксперты в прогноз не верят

Во время теракта в Барселоне пострадали граждане 18 государств

Журналист: после прихода Навального к власти Крым не вернется в Украину

 Новости за день