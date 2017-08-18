Портников рассказал о важном моменте в сносе памятников в Украине

В своей статье для «Грани.ру» известный украинский журналист и публицист Виталий Портников выразил мнение, что уничтожение во всех регионах Украины памятников Ленину является важным моментом в процессе развития, который, впрочем, не способен заменить проведение в стране реформ, сообщает replyua.net.
«Вне всяких сомнений, такая информация способна вызвать массу комментариев с насмешкой среди тех, кто уверен, что украинская власть подобными методами пытается имитировать реформы. Но, в то же время, нужно дать ответ на вопрос: а в чем же заключается суть «настоящих реформ»? В действительности реализация всего «настоящего» возможна лишь тогда, когда нам удастся покончить с кризисом идентичности. По сути, на сегодняшний день это является главной болезнью людей, проживших немалую часть своей сознательной жизни во времена СССР, и для которых крах коммунизма стал основной болезнью», - пояснил Портников.
Эксперт уверен, что до тех пор, пока у человека в голове мусор, ни о каких настоящих изменениях речи не может быть. «На улице Ленина не могут проводиться реформы, точно так же, как и на проспекте Сталина, на проспекте Путина. Как бы там ни было, речь идет об одной и той же магистрали, протянувшейся от Магадана до гор Кавказа»,- считает публицист.