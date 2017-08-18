Госдеп США объявил тендер на поставку в Украину летального оружия

Согласно информации сайта государственных закупок Соединенных Штатов Америки Federal Business Opportunities, представители Бюро американского Госдепа, занимающиеся вопросами правоохранительной деятельности и предотвращения распространения наркотиков, сообщили о планах провести в ближайшее время тендер на приобретение для Украины нелетального оружия. Об этом сообщает replyua.net. В соответствии с прописанными в тендере условиях, Вашингтон намерен обеспечить украинских военных пистолетами, трассирующими патронами и личным защитным снаряжением.
Задача участников конкурса заключается в предоставлении своих предложений не позднее ближайшего вторника, 22 августа.
Важно отметить, что сразу после того, как Российская Федерация начала вторжение на украинскую территорию, Киев начал вести переговоры относительно возможности поставок летального оружия, но пока что никакого результата они не принесли. По состоянию на сегодняшний день Украина получает от США исключительно нелетальные виды оружия. Более того, американские военные проводят специальные обучения для украинских защитников территориальной целостности.