Союзом політичної осені може стати співпраця Тимошенко і Авакова

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Відомий український політолог Микола Давидюк у своєму блозі пише про те, що союзом політичної осені може стати співпраця Тимошенко і Авакова, повернення «ВО «Батьківщини» в старі береги. За чутками до такої співпраці їх підштовхують політична конкуренція Юлії Тимошенко з Петром Порошенком, та бажання Петра Порошенка зняти Арсена Авакова з посади міністра МВС України.Політолог підтверджує, що також слід очікувати від опозиції масштабну акцію на середин вересня, вже попередньо погоджені «ВО «Батьківщина», «Рух Нових сил» та партія Наливайченка. Гриценко – теж хотів приєднатися до опозиційного руху, але всі його ігнорують через командний деструктив. Передуватиме ж масштабним акціям опозиціонерів феєричний виступ Саакашвілі, який вже анонсував велике повернення 10 вересня, правда не зрозуміло чи це правда чи він просто грає на нервах одній відомій людині.За словами політолога, доки до осені ще часу вдосталь південний берег Франції уже «нудить» від українських депутатів, які щоранку п’ють шампанське і кричать, що їм все можна і вони королі життя, а ввечері заливають горілку і плачуть, що їх всіх скоро посадять.