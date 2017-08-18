Сытник: антикоррупционный суд можно сформировать всего за один год

Сформировать антикоррупционный суд в Украине можно до лета следующего года, но суд может появиться так быстро лишь в том случае, если осенью будет принято соответствующее законодательство.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание «День», об этом заявил Артем Сытник, директор НАБУ. «У нас есть ряд дел, которые мы передали в суд, но после этого их тормозят. Результаты деятельности НАБУ не будут иметь смысла, если не будет создан антикоррупционный суд. У меня с самого начала было убеждение, что нам нужен такой суд, и далее практика это только подтвердила», - подчеркнул Сытник. Он считает, что началась финальная битва за формирование суда, а ведь еще несколько месяцев назад в администрации президента говорили, что такой суд Украине не нужен, однако западные партнеры и все украинское общество настояли на создании антикоррупционного суда.
Нужно отметить, что формирование антикоррупционного суда в Украине является одним из главных требований, выдвинутых Украине Евросоюзом и Международным валютным фондом.