В НБУ пообещали снижение уровня безработицы и рост ВВП в 2018 году, - эксперты в прогноз не верят

Нацбанк дал новый прогноз на ближайшие годы, согласно которому будет расти ВВП, снизится безработица и увеличатся доходы граждан. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в прогнозе НБУ говорится о том, что в следующем году инфляция составит всего 6 процентов, ВВП вырастет сразу на 3,2 процента, также будут расти экспорт и импорт.
Средняя заработная плата возрастет до 7,44 тысяч гривен, а безработица сократится до 8,6 процентов. «НБУ делает основной акцент на снижение инфляции и, соответственно, ставок по кредитам. Меньше инфляция, значит, ниже ставки по кредитам, активнее рост производства. Но не все прогнозы НБУ сбываются», - отметил экономист Иван Никитченко.
По его словам, на этот год Нацбанк прогнозировал инфляцию на уровне 9 процентов, однако она будет выше 10 процентов, а также среднюю зарплату на уровне 6,77 тысяч гривен, однако сейчас она достигла уже 7 тысяч гривен. Что касается курса гривны в следующем году, то, по прогнозам Нацбанка он достигнет 28 гривен за доллар.