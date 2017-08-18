Российские ресурсы прорываются в открытый доступ в Украине

Сергей Демедюк, начальник киберполиции Украины, заявил о том, что все украинские провайдеры строго соблюдают указ о блокировке некоторых российских ресурсов в Украине, однако сайты России иногда умудряются прорываться в открытый доступ.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Демедюк отметил, что в киберполицию жалобы поступают постоянно, и ресурсы пытаются идти в обход санкций. «На данный момент все провайдеры выполняют решение СНБО. Но если компании обходят настройки, на некоторое время контент появляется в доступе», - подчеркнул глава киберполиции и добавил, что об этом информируют заблаговременно, и провайдеры быстро закрывают доступ.
Напомним, что указ о блокировке некоторых российских ресурсов в Украине был подписан Петром Порошенко в мае этого года. Сейчас в Украине заблокирован Яндекс, а также популярные российские соцсети ВКонтакте и Одноклассники. После блокировки многие украинцы стали активно регистрироваться на Фейсбуке и в других соцсетях.