У НБУ попередили українські банки про нову загрозу

Прес-служба Національного банку України оприлюднила повідомлення про те, що банківським установам загрожує новий зловмисний код, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Прес-служба державного регулятора повідомила, що представник НБУ активно співпрацюють з учасниками банківського сектору, а також Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, профільними підрозділами СБУ та Національної поліції з метою запобігання новим кібератакам. Зокрема ,11 серпня Нацбанк оприлюднив інформацію для банківських установ про появу нового зловмисного коду, його особливості роботи та необхідні заходи для попередження ураження. Наразі у відомстві займаються створенням окремої структурної одиниці – Центру кіберзахисту Національного банку України. Метою роботи цього Центру буде здатність оперативно реагувати та обмінюватися інформацією між усіма суб’єктами банківського ринку та співробітниками правоохоронних органів в режимі реального часу.
Нагадаємо, раніше в кіберполіції анонсували, що нових масових кібератак слід очікувати напередодні або під час Дня Незалежності України.