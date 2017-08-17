Екс-нардепу Мартиненку обрали запобіжний захід

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, якому висувають звинувачення у розкраданні коштів одного з державних підприємств, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, суд послабив попередньо ухвалений запобіжний захід, дозволивши політику пересуватися територією України. Відповідну інформацію журналістам оприлюднили представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В антикорупційному відомстві зазначили, що Мартиненку вирішили продовжити запобіжний захід, однак його значно пом’якшили. Зокрема, екс-нардепу дозволили пересуватися як Україною, так і за межами країни. Щоправда останнє «пом’якшення» ніяк не вплине, адже у Мартиненка вилучили всі документи для виїзду за кордон. Зауважимо, раніше екс-парламентарю забороняли покидати територію Київської області. Суд також задовольнив клопотання щодо продовження дії запобіжного заходу до 17 жовтня.
Нагадаємо, в квітні Мартиненка затримали детективи НАБУ в рамках розслідування справи, що була порушена за фактом про розкрадання коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».