Насіров поскаржився на НАБУ та САП до Європейського суду з прав людини

У Європейському суді з прав людини прийняли до розгляду скаргу відстороненого очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова на факт його затримання, в якому були задіяні співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує replyua.net з посиланням на Новое Время.
Відповідну інформацію оприлюднив сам посадовець. За словами Насірова, мова йде про його затримання, що відбулося 2 березня поточного року. Він уточнив, що у його скарзі міститься доказова база, яка свідчить про те, що його затримання було незаконним, дії під час судового засідання, де обирався запобіжний захід, теж були незаконними, а також його незаконно позбавили волі. Крім того, Насіров зазначив, що саме за його повідомленнями співробітники Генеральної прокуратури відкрили низку кримінальних справ проти детективів НАБУ, прокурорів САП та суддів.
Варто нагадати, в цьому місяці все нерухоме майно Насірова, що записано на нього та інформація про яке містилася в державному реєстрі, було заарештовано.