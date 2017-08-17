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Саакашвілі анонсував своє повернення

Саакашвілі анонсував своє повернення
Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі анонсував дату свого повернення на територію України, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

За словами політика, він спробує перетнути український кордон 10 вересня, прибувши до України з території Польщі через контрольно-пропускний пункт «Краківець». Саакашвілі уточнив, що наразі він знаходиться на території Польщі, однак перетинатиме кордон він не сам, а з ними будуть присутні представники українського політикуму, журналісти та члени української громади в Польщі. Крім того, відомо, що обраний політиком пункт є виключно автомобільним і перехід для пішоходів на ньому не передбачений. Саакашвілі додав, що його політична партія «Рух нових сил» також відкрила спеціальну телефонну гарячу лінію для тих осіб, які забажають його зустріти на українсько-польському кордоні.

Варто нагадати, наприкінці липня, український президент Петро Порошенко позбавив Міхеїла Саакашвілі громадянства України через те, що нібито той вказав недостовірні дані у своїй анкеті на отримання українського громадянства. Також представники Держприкордонслужби неодноразово наголошували, що вони не пустять Міхеїла Саакашвілі на територію України та зберуть у нього вже недійсний український паспорт.
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