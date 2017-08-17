валюта
СпецтемаМайк Тайсон сделал важное заявление о братьях Кличко

Адвокат Януковича не бажає більше захищати його в суді

Адвокат Януковича не бажає більше захищати його в суді
У четвер, 17 серпня, відбулося засідання в Оболонському районному суді Києва в рамках справи проти екс-президента Віктора Януковича, що була порушена за статтею про державну зраду, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Судове засідання розпочалося з того, що захисник Януковича Віталій Мешечек подав клопотання про самовідвід. За його словами, ця справа виявилася складною і при цьому він не володіє правом мати помічників, адже це не передбачено у ситуаціях, коли надається безоплатна правова допомога. Тому Мешечек наголосив, що він не має змоги забезпечити своєму клієнту якісний захист.

Нагадаємо, на початку липня адвокати Віктора Януковича Віталій Сердюк та Ігор Федоренко повідомили, що вони виходять із судового процесу у справі про державну зраду президента-втікача. Відразу після цього суд, відповідно до норм українського законодавства, надав Януковичу адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги. Віталія Мешечка призначили адвокатом Віктора Януковича 7 липня.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

Срочно: Майк Тайсон сделал важное заявление о братьях Кличко
Важное за сутки
17 авг 2017
9316

«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

В сети появились новые фотографии Керченского моста, строительство которого началось два года назад. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, по новым снимкам можно определить, что

17 авг 2017
6190

Олег Пономарь: РФ сделала еще один весомый шаг к наступлению президентства Пенса

Известный украинский блогер Олег Пономарь в своем блоге пишет о том, что каждый последующий ход ухудшает ситуацию для РФ, поэтому россияне все время вынуждены выбирать между плохим ходом и очень

16 авг 2017
3162

С Эллеманом уже работают американские спецслужбы, расспрашивая, откуда у него появилась любовь к «Путинке», – блогер

Материал The New York Times за 14 августа 2017 года, в которой говорится про доставку двигателей для ракет КНДР из Украины и России вызвала большой резонанс. Главным информатором такой шокирующей

Последние новости

Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

Ще одна відома росіянка потрапила до українського переліку персон нон грата

Журналистка рассказала, какой перформанс нас ждет 10 сентября в «Краковце»

Трамп розпустив дорадчі органи, члени яких виступили з протестом проти нього

При странных обстоятельствах ночью был задержан начальник Волынской таможни Кривицкий

Після військових навчань РФ в Білорусі Лукашенка можуть усунути від влади, – політолог

Адвокат Януковича не бажає більше захищати його в суді

Политолог: сторонники Шабунина пытаются создать у людей впечатление, что Порошенко ничем не отличается от Януковича

Ляшко отдохнул с семьей в Испании, - фото

Вирус Коксаки добрался до Кривого Рога

Япония меняет планы из-за действий Северной Кореи

Стали известны подробности смерти Веры Глаголевой

Аваков запретил священникам УПЦ Московского патриархата служить капелланами Нацгвардии

Газохранилища Украины заполнены на 45 процентов

Меркель может ввести запрет на продажу дизельных и топливных авто в Германии

В Киеве можно будет прокатиться на старинном трамвае

Кобзон ответил «Миротворцу» на заявление о Вере Глаголевой

Сайт «Миротворец» назвал «причину» смерти Веры Глаголевой

Олег Пономарь: РФ сделала еще один весомый шаг к наступлению президентства Пенса

Трамп выступил с похвалой в адрес Ким Чен Ына

 Новости за день