Адвокат Януковича не бажає більше захищати його в суді

У четвер, 17 серпня, відбулося засідання в Оболонському районному суді Києва в рамках справи проти екс-президента Віктора Януковича, що була порушена за статтею про державну зраду, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Судове засідання розпочалося з того, що захисник Януковича Віталій Мешечек подав клопотання про самовідвід. За його словами, ця справа виявилася складною і при цьому він не володіє правом мати помічників, адже це не передбачено у ситуаціях, коли надається безоплатна правова допомога. Тому Мешечек наголосив, що він не має змоги забезпечити своєму клієнту якісний захист.
Нагадаємо, на початку липня адвокати Віктора Януковича Віталій Сердюк та Ігор Федоренко повідомили, що вони виходять із судового процесу у справі про державну зраду президента-втікача. Відразу після цього суд, відповідно до норм українського законодавства, надав Януковичу адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги. Віталія Мешечка призначили адвокатом Віктора Януковича 7 липня.