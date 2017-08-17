Политолог: сторонники Шабунина пытаются создать у людей впечатление, что Порошенко ничем не отличается от Януковича

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Руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина суд отпустил домой и определил меру пресечения в виде личного обязательства. Общественный активист теперь два месяца должен уведомлять следователя, если меняет место работы или проживания. Как отметил в эфире одной из радиостанций украинский политолог Евгений Магда, участники процесса, которые поддерживают Виталия Шабунина, очень настойчиво пытаются создать у граждан страны впечатление, что Янукович и Порошенко – это практически то же самое. В поведении Шабунина очень много политтехнологических составляющих, когда он утверждает, что это заказ Порошенко.По мнению Евгения Магды, если мы говорим о нанесении телесных повреждений, то в первую очередь нужно дождаться решения суда Киева, после чего только можно будет говорить или не говорить о выборочном правосудии. А сейчас мы имеем достаточно эффективную политтехнологическую «вилку». Будет решение, которое не удовлетворит Шабунина, будет много сказано о преступном режиме. Если же суд примет решение в его пользу, будет сказано, что это сделано под давлением общественности и некоторых нардепов.Политолог подчеркнул, что факт нанесения Виталием Шабунин другому человеку, который его провоцировал, телесных повреждений, имел место. Теперь мы должны ждать решения суда, поэтому говорить о политической подоплеке, как минимум неуместно.