Ляшко отдохнул с семьей в Испании, - фото

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, вместе с супругой и дочерью отправился на отдых в Испанию, и был замечен на одном из пляжей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Ляшко вместе с дочерью Владиславой и супругой Роситой сейчас находится в Барселоне. Вместе с Ляшко на курорте также находится со своей семьей Сергей Скуратовский, соратник политика. Судя по свежим снимкам, Олег Ляшко находится в отличной физической форме, к тому же, он уже успел загореть. Нужно отметить, что политик следит за своей фигурой и занимается спортом.
Ранее Ляшко удивил своих подписчиков в соцсети трогательной фотосессией со своими питомцами. Ляшко известен своей любовью к собакам и кошкам. «Тот, кто не любит собачек и котиков, даю тысячу процентов, что эти бездушные ироды так же ненавидят людей», - написал политик на своей странице в соцсети.